Terror-Anschlag in New York - 8 Tote!

Schock in New York: EIn Kleinlaster ist in eine Menschenmenge gerast! Dabei kamen 8 Menschen ums Leben, mehrere Personen wurden verletzt.

Das Blutbad ereignete sich am Sonntag mitten in Manhattan. Das Fahrzeug raste zuerst über einen Radweg und prallte anschließend gegen einen Schulbus. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll es sich dabei um einen Terroranschlag handeln.

"Das ist ein schmerzhafter Tag für unsere Stadt. Eine schreckliche Tragödie auf der Westside", erklärt New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio. Nach der schrecklichen Tat ist er durch New York mit einer Waffe gelaufen. Von Polizisten wurde der Täter dann aber niedergestochen. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt - die Ärzte gehen davon aus, dass er überleben wird.

Unter den Opfern sollen sich laut Medienberichten auch ein Deutscher befinden. Zwischen dem Täter und der Terrororganisation IS soll es Verbindungen geben.