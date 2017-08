Terror-Gefahr: Deutsche Züge sind bedroht

Terroristen nehmen Züge ins Visier: Es sieht alles danach aus, als plane die Organisation "Al-Qaida" nun Anschläge auf Schnellzüge in ganz Europa. Das Bundeskriminalamt nimmt die Bedrohung ernst.

Die Aufrufe für den Zug-Terror an Unterstützer der Terror-Organisation sind in der neusten Ausgabe des englischsprachigen Propaganda-Magazins "Inspire" abgedruckt. Der Titel: "Train Derail Operations" - also Zug-Entgleisungen.

"Auch wenn es in dem Magazin keine konkreten Deutschlandbezüge gibt, sind Anschläge dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland denkbar", sagte ein Sprecher des BKAs der Funke-Medien-Gruppe.

Das BKA warnt vor Anschlägen auf deutsche Züge

Schon set Jahren warnt das BKA vor einem erhöhten Terror-Risiko für die Bahn. Im Sommer 2013 hatte sogar der amerikanische Geheimdienst "National Security Agency" (NSA) deutsche Sicherheitsbehörden auf eine mögliche Anschlagsserie auf Züge in Europa hingewiesen.

Die NSA hatte zuvor Telefonate von Al-Qaida-Mitgliedern abgehört. Der Geheimdienst stufte sowohl Sabotage an Schienen und Oberleitungen als auch Anschläge mit Sprengsätzen auf Schnellzug-Trassen oder -Tunnel und Bombenanschläge in den Zügen selbst als wahrscheinliche ein.