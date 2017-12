Weihnachtsmarkt in Potsdam evakuiert: Verdächtiger Gegenstand gefunden

Die Polizei hat in Potsdam Teile eines Weihnachtsmarkts in der Nähe der Dortustraße evakuiert. Der Grund: Ein verdächtiger Gegenstand wurde am Nachmittag gefunden.

Aus Sicherheitsgründen wurde alles weiträumig abgesperrt. Die Polizei forderte Spezialkräfte an.

+++EIL++ Aktuell sind wir in der Innenstadt von #Potsdam im Einsatz wegen eines verdächtigen Gegenstandes. Es ist bereits ein Sperrkreis eingerichtet worden. Wir haben Spezialkräfte angefordert! Betroffen ist auch der Weihnachtsmarkt.

Weitere Infos folgen. — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 1. Dezember 2017

Diese untersuchen den Gegenstand nun. Wie die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichten, soll es sich bei dem Objekt um eine 40x50 Zentimeter große Lieferung an eine Apotheke in der Brandenburgerstraße/Dortustraße handeln.

Ein Mitarbeiter habe das Paket geöffnet, Drähte entdeckt und die Polizei alamiert.