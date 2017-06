Terror in London: LKW rast in Menschenmenge - viele Tote!

Schock in Großbritannien: In London ist ein LKW in die Menschenmenge auf der London Bridge in die Menschenmenge gerast. Danach sollen die Täter mindestens drei Opfern die Kehle durchgeschnitten haben, wie "Reuters" meldet.

Das Massaker schockt ganz Großbritannien! Nach der Explosion in Manchester steht Großbritannien erneut unter Schock. Bei dem Massaker in London gibt es viele Tote und mehrere Verletzte. Laut "The Sun" sollen 2 Täter von der Polizei erschossen worden sein, 3 sind noch auf der Flucht. Es ist nicht auszuschließen, dass diese weitere Menschen töten. Daher wurden die Bewohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.