Terror in Spanien: Drei Deutsche unter den Opfern

Ein Terroranschlag erschüttert Spanien: Am Donnerstagabend ist gegen 17 Uhr ein Fiat-Transporter auf der belebten Einkaufsstraße "Las Ramblas" in eine Menschenmenge gerast. Im Zick-Zack soll er eine Strecke von 600 Metern zurückgelegt haben, um möglichst viele Passanten zu treffen. Bei dem Angriff wurden 13 Menschen getötet, 15 der insgesamt 100 Verletzten schweben noch immer in Lebensgefahr. "Die Terrormiliz "Isamischer Staat" reklamierte die Tat für sich.

Die Bilder des Terrors in Spanien imago

Drei Deutsche sollen unter den Opfern sein

Laut Berichten des "ZDF" sollen drei Deutsche unter den Opfern sein. Das Auswärtige Amt konnte das bisher jedoch noch nicht bestätigen. Auch, ob sie zu den Verletzten oder zu den Toten gehören, ist noch unklar. Es seien insgesamt Menschen aus 18 Nationen betroffen.

Es gab noch einen zweiten Anschlag in Spanien

Und der Horror ging noch weiter: Nur wenige Stunden nach dem ersten Anschlag hat es eine zweite Attacke im Badeort Cambrils gegeben. Der Ort liegt etwa 120 Kilometer südlich von Barcelona. Bei dem zweiten Anschlag sollen weitere sieben Menschen verletzt worden sein.

Laut der katalanischen Regionalregierung seien die Täter hier ebenfalls mit einem Auto in die Menge gefahren, laut der Polizei trugen sie zusätzlich noch Sprengstoffgürtel. Die Beamten stoppten die fünf mutmaßlichen Terroristen. Alle wurden getötet. Es soll einen Zusammenhang zwischen den beiden Attacken geben.

Der Fahrer des Lieferwagens von "Las Ramblas" ist auf der Flucht

Der Fahrer des Tatwagens von Barcelona ist noch immer auf der Flucht. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen.

Zunächst suchte die Polizei nach einem Mann namens Driss Oukabir. Er soll das Tatfahrzeug bei der Firma Telefurgo gemietet haben. Am späten Abend wurde aber bekannt, dass sich der Mann bei der Polizei gemeldet haben soll, ihm sei der Ausweis gestohlen worden. Laut spanischen Medien ist nun Oukabirs Bruder Moussa terrorverdächtig.