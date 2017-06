Thomas Anders: Sein Sohn will nicht bei der Familie wohnen!

Diese Entscheidung muss nicht einfach gewesen sein für Thomas Anders und seien Frau Claudia. Vor rund zwei Jahren schickten die beiden ihren Sohn Alexander Mick auf ein Internat. Der 14-Jährige hat sich mittlerweile so sehr an die neue Umgebung gewöhnt, dass er jetzt nicht mehr bei der Familie leben möchte!

Der Sänger und seine Partnerin hatten nur das Beste für ihren Sohn im Sinn- Deshalb wollten sie ihrem einzigen Kind die perfekte Schulbildung ermöglichen und finanzierten ihm deshalb das Nobel-Internat Schloss Salem am Bodensee, bei dem ein Jahresbeitrag ab 36.000 Euro fällig ist!

"Wir hatten für ihn die optimale Ausbildung im Sinn", erzählt der Ex-"Modern Talking“-Sänger im Interview mit NEUE POST in Hamburg. "In Koblenz, wo wir leben, geht das nicht. Denn die einen Lehrer bewerten ihn zu positiv, weil er mein Sohn ist. Und die anderen zu negativ, eben weil er mein Sohn ist. Aber er soll ja anhand seiner Leistung bewertet werden.“

Thomas Anders: Familienzeit im Ibiza-Urlaub!

Doch dass ihr Sohn jetzt gar nicht mehr zurück nach Hause will, damit hat das Paar nicht gerechnet! "Meine Frau fragt ihn öfter mal, ob er nicht Lust hat, wieder zu uns zu ziehen und auf eine Schule in der Nähe zu gehen“, so der Musiker. Denn vor allem Mama Claudia vermisst ihr einziges Kind schmerzlich.

"Aber er will auf dem Internat bleiben", gesteht Thomas Anders. Der 54-Jährige versucht, das zu verstehen. "Er hat da alles: Hockey, Fußball, Tennis, Musik oder Theater-AG“, berichtet er aus dem neuen Leben seines Sohnes Alexander Mick. "Das ist doch toll!“



Und wenn der Teenager mal Sehnsucht nach seinen Eltern hat, verbringen die drei ein paar Tage im Familienhaus auf der Balearen-Insel Ibiza. "Er ist meistens drei Wochen in den Ferien da.“ Bilder auf den Facebook-Seiten des Paares zeigen, wie eng die familiäre Bindung im Hause Anders ist. Daran kann auch eine geografische Trennung während des Schuljahres nicht ändern!