Thomas Gottschalk: Fieser Seitenhieb gegen Dieter Bohlen

Thomas Gottschalk gilt als wahre TV-Legende. Insgesamt 22 Jahre lang moderierte er „Wetten, dass...?“, bevor er im Dezember 2011 endgültig abtrat. Viele Fans fühlten sich nun in ihre Kindheit zurückversetzt, als der 66-Jährige bei „Circus HalliGalli“ zu Besuch war.

Der Moderator plauderte sogar ein wenig aus dem Nähkästchen und holte dabei richtig gegen Dieter Bohlen aus, mit dem er in der sechsten Staffel von „Das Supertalent“ in der Jury saß. „Man macht ja im Leben nicht alles richtig“, so Gottschalk. „Ich habe den Kollegen Bohlen unterschätzt. Ich dachte, wir werfen uns die Bälle zu, aber er hat einfach nicht zurückgeworfen.“

Scheint, als hätte er sich von seinem TV-Kollegen etwas mehr erhofft. Trotzdem lässt er sich davon nicht abschrecken und geht ab dem 23. April mit der Familien-Show „Little Big Stars“ auf Sendung. Dort dürfen Kinder sich ganz ohne Wettbewerbsdruck auf der Bühne austoben und ihre Talente präsentieren.