Thomas Gottschalk: Traurige Beichte

Er war der TV-Liebling der Nation: Die Sendungen von Thomas Gottschalk (67) waren jahrelang beste Familienunterhaltung. Doch damit scheint nun Schluss zu sein: Neue Formate floppten. Das hat der Moderator leider auch selbst erkennen müssen. Sagt: „Die komfortablen TV-Zeiten, an die ich mich gewöhnt hatte und die ich lange genossen habe, sind vorbei!“

"Das Supertalent": Buhrufe für Thomas Gottschalk

Doch aufhören will er irgendwie trotzdem nicht. Es wirkt fast so, als wolle der Entertainer an seinen Glanzzeiten noch festhalten

Anscheinend lastet ein enormer psychischer Druck auf dem TV-Moderator.