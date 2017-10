Thomas Müller: Deshalb funktioniert seine Ehe so gut

Es kommt nur selten vor, dass Thomas Müller auf Instagram private Fotos von sich und seiner Frau Lisa Müller veröffentlicht. Und das obwohl die beiden seit immerhin acht Jahren eine scheinbar perfekte Ehe führen. Aber wahrscheinlich haben die Zwei es gerade deswegen auch gar nicht nötig ihre Beziehung in der Öffentlichkeit breitzutreten.

Ausnahmsweise postet der Star-Fußballer jetzt aber doch ein süßes Liebesselfie von sich und Lisa kurz nach einem gemeinsamen Herbstspaziergang. „Das schönste und Süßeste Paar auf Erden“, finden seine Fans. Erst kürzlich verriet Thomas gegenüber RTL das Geheimnis seiner Ehe.

Als Lisa gerade im Interview von dem entspannten Zusammenleben mit Thomas schwärmen will, grätscht er dazwischen und meint grinsend: „Ich bin ja auch nie da!“ Anscheinend ist das Geheimnis für ihre funktionierende Ehe tatsächlich die regelmäßige räumliche Distanz. „In meinem Beruf hat man nicht so viel Zeit, sich auf die Nerven zu gehen“, so Thomas. Da soll nochmal einer sagen Fernbeziehungen seien nicht machbar!