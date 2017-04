Thomas Müller vs. Mats Hummels: Darum geht es wirklich in der ThoMats-Challenge

Wie das Kaffee-Missgeschick von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels zu einem Duell zweier der beliebtesten Fußballer Deutschlands führte.

So fing alles an…

„Läuft bei mir“ – so betitelte Nationalspieler Mats Hummels ein Instagram-Video, das seinen kleinen Kaffee-Patzer auf dem Weg in den Mannschaftsbus des FC Bayern München zeigt.

Hier versucht sich der Fußballstar im Multitasking. Die Tasche am Arm, der Koffer in der einen und das Essen in der anderen Hand aber das war noch nicht gut genug, denn der Cappuccino musste auch noch mit. So funktioniert Hummels kurzerhand die zwei Essens-Boxen zum Tablett um und *Platsch* – das ging buchstäblich in (auf) die (Anzug-) Hose.

Diese lustige Aktion sorgte für allgemeine Erheiterung aber besonders Fußball-Kollege Thomas Müller kann sich kaum noch halten vor Lachen. Hummels, der kurz darauf in einem frischen Anzug wiederkommt, nimmt es mit Humor...

Damit ist die Sache aber nicht vorbei. Es ist der Anfang eines Duells zwischen zwei der beliebtesten Fußballspieler Deutschlands. Es ist der Anfang der ThoMats Challenge.

Einige Tage später erscheint ein neues Video auf dem offiziellen YouTube Kanal von Thomas Müller, mit dem Titel „ThoMats Challenge“. In dem Video erklärt Hummels, er habe sich ein paar Herausforderungen für seinen Mitspieler Müller überlegt, der an dem Kaffee-Vorfall immer noch „sichtlich Spaß“ zu haben scheint. Dieser kommt Cappuccino schlürfend vor die Kamera getreten. Sie würden schon sehen wer am Ende „das längere Näschen hat, ach so nee, das steht schon vorher fest“.

Neben dem „jonglieren eines Cappuccino-Bechers auf Essens-Boxen“ könnten die Zuschauer noch weitere Challenges erwarten. Dafür, erklärt Hummels im zweiten Video, musste das Kamera-Team vom FCB-TV auch etwas länger bleiben… Sogar zwei sogenannte „Body-Kameras“ hat der Fußball-Profi aufgetrieben, die an den T-Shirts der beiden Spieler befestigt sind.

Bis jetzt sind zwei Fußball-Challenges online und es gibt noch keinen Sieger. Herausforderer Mats Hummels und sein Duellant Thomas Müller haben bisher beide eine Challenge gewonnen. Wir hoffen es folgen viele weitere Videos denn es macht einfach zu viel Spaß den beiden zuzusehen, wie sie sich über eine Niederlage ärgern, während der andere vor Schadenfreude Luftsprünge macht.