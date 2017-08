Thore Schölermann: Dreh-Abbruch wegen Heul-Krampf

Eigentlich sollte die neue Show "Der Wunschbaum" von Thore Schölermann Menschen glücklich machen - bei ihm löste sie jetzt jedoch das Gegenteil aus. Der Moderator musste den Dreh zur ersten Folge abbrechen. Er hatte einen Wein-Krampf.

Bei der Sendung geht es darum, Kindern ihre Herzens-Wünsche zu erfüllen. So einen hat auch die leukämiekranke Mia. Die Sechsjährige wünscht sich, dass ihre Mutter endlich mal in den Urlaub fahren kann.

Thore Schölermann musste den Dreh abbrechen

Ein liebevoller Wunsch, der Schölermann zu Tränen rührte: "Da konnte ich nicht mehr, ich habe angefangen zu weinen und musste den Dreh sogar abbrechen. Es war mir so unangenehm“, sagte Schölermann zur "Bild". "Da sitzt da so ein starkes Mädchen, welches so viel durchgestanden hat, und ich ertrage noch nicht einmal, nur ihre Geschichte zu hören.“

Thore Schölermann möchte seinem Vater einen großen Wunsch erfüllen

Gefühle, die der Moderator so bisher bei noch keinem Dreh hatte. Und er zog seine Konsequenzen daraus: „Ich habe Termine abgesagt und wollte mal wieder meine Eltern besuchen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich bin 300 Tage im Jahr unterwegs und sehe sie viel zu wenig."

Die Geschichte der kleinen Mia hat Thore Schölermann so sehr bewegt, dass er jetzt nicht nur ihren, sondern auch den seines Vaters erfüllen möchte: "Deswegen habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, meinem Vater den Traum von einer alten Ente zu erfüllen.“