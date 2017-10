Thore Schölermann: Fettnäpfchen-Alarm! Farid Bang ist genervt

Der Rapper Farid Bang scheint über die Witze des Moderators Thore Schölermann nicht besonders erfreut gewesen zu sein. Während der Prämiere zu "Fack Ju Ghöte 3" begegneten sich Farid und Thore auf dem Roten Teppich. Thore probierte witzig zu sein, Farid fand es nervig.

Thore brachte sich in prekäre Lage

Auf dem Roten Teppich wurde es für den ehemaligen "Verbotene Liebe"-Star äußerst unangenehm. Beim Aufeinandertreffen mit Farid Bang wollte er eigentlich einen Witz machen, Farid fand es jedoch alles andere als lustig. So erzählt Thore gegenüber "Promiflash": Bei Farid Bang habe ich gerade in ein Fettnäpfchen getreten. Ich habe gesagt, Farid Bang mit seiner Gang. Ich fand‘s lustig und er so, Farid Bang, nicht Gang."

Thore wurde von Farid abgeschmettert

Auch auf die Frage, wie es mit Farids Musik laufen würde, wurde Thore von dem Rapper genervt abgeschmettert. So sagt Thore ebenfalls: " (...) er war so angepisst, mit Farid Bang komme ich nicht mehr auf einen grünen Zweig." Farid und Thore scheinen wohl keine zukünftigen Freunde zu werden.