Thüringen: Hund gewaltsam ermordet!

Was für eine furchtbare Tat! In Neuhaus am Rennweg (Thüringen) wurde jetzt ein toter Shi Tzu aufgefunden. Eine Fußgängerin fand die Leiche des Hundes in einem Waldstück. Jetzt sucht die Polizei nach den Besitzern!

Die Polize fahndet nach den Besitzern des Hundes

Die Polizei erklärt, dass der kleine Hund gewaltsam umgebracht wurde. Was genau passiert ist, ist allerdings nicht bekannt. Die Fahndung nach den bisherigen Besitzern läuft.

Auch die Frau, die den Fall gemeldet hat ist bisher nicht aufzufinden. Die Spaziergängerin hatte den Revierförster informiert, nachdem sie den Hund gefunden hatte. Daraufhin erstattete der Anzeige. Die Frau wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Sonneberg in Konzakt zu setzen.