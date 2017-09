Tierquäler sperrt sieben Hunde stundenlang in heißem Lkw ein

Das ist einfach nur krank! Am Sonntagnachmittag wurden auf einem Parkplatz in Luxemburg sieben Hunde in einem brüllend heißen Lkw gefunden. Sie wurden dort unter unwürdigen Bedingungen gehalten, bekamen weder Essen, noch Wasser, wie das Online-Portal "lokalo.de" berichtet.

Eine Frau teilte der Polizei mit, dass der in Frankreich zugelassene Lkw mit den Hunden bereits seit mehreren Stunden in der prallen Sonne stand.

Jugendliche schießen Hunde-Welpen mehrfach in den Kopf

Behörden beschlagnahmten Lkw und Hunde

Die Zeugin sagte dem Fahrer, dass sie die Polizei verständigt habe, woraufhin dieser erst versuchte zu flüchten und anschließend sogar, sie zu überfahren. Ein Sicherheitsbeamter der Messe "Luxexpo", auf dessen Gelände das Ganze stattfand, schritt zum Glück rechtzeitig ein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Lieferwagen und Hunde beschlagnahmt. Der Fahrer ist den Behörden wegen ähnlicher Vorfälle bereits bekannt.