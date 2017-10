Til Schweiger: Süße Baby-Beichte

Na, wer hätte das gedacht! Til Schweiger ist offenbar total im Babyfieber! Dabei handelt es sich allerdings nicht um eigenen Nachwuchs. Der Schauspieler will unbedingt Opa werden.

Til Schweiger: "Ich wäre gern Opa!"

Til Schweiger hat selbst vier Kinder: Die Töchter Emma, Luna und Lilli und SOhn Valentin. Jetzt möchte er, dass seine Kinder Kinder bekommen."Ich frag schon immer meine Töchter, wann sie denn endlich Mütter werden! Ich wäre gern Opa", erklärt Til Schweiger gegenüber "RTL". Und er hat auch schon Pläne, wie es dann im Hause Schweiger zugeht. "Werdet jetzt erst mal schwanger und ich kümmer mich dann um die Kinder", grinst er weiter.

Luna Schweiger will vier Kinder

Vielleicht geht der Wunsch von Til Schweiger ja auch bald in Erfüllung! "Ich möchte unbedingt Mutter werden. Ich möchte auf jeden Fall vier Kinder haben", verriet Luna Schweiger erst vor wenigen Wochen in einem Interview mit der "Gala". Wer weiß vielleicht gibt es also wirklich bald Nachwuchs im Hause Schweiger....