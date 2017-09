Till Lindemann: Datet er die heiße Mexikanerin? - Zwischen haufenweise Bärten und Tattoos, schwarzen T-Shirts und schwarzen Gothic-Look Kleidern fiel sie kaum auf. Keidy Galarzae sprang allenfalls ins Auge, weil sie kaum 1,60 Meter groß, aber sehr hübsch ist. Einen Großteil des Abends unterhielt sie sich mit einem jungen Mann, der sich nahtlos in die Rock-Fans im VIP-Bereich der Metalhammer Awards einfügte. Wer hätte da ahnen können, dass sie offenbar die neue Gespielin von Rammstein-Sänger Till Lindemann ist?

Rammstein lösen sich auf? Das nächste Album soll das letzte werden

So berichtete der abendliche Begleiter gegenüber der Bild, dass Keidy Galazae ziemlich offen erzählte, sie würde etwas mit dem 54-jährigen Rockstar haben. Kann man das glauben? Bei einer Band wie Rammstein, gibt es sicher auch solche, die sowas einfach so behaupten. Doch der Kronzeuge des Abends sollte auf ziemlich unangenehme Art und Weise feststellen, dass die kleine Mexikanerin offenbar die Wahrheit sagte.

Ein Beitrag geteilt von KEYD GALARZAE (@special_k.d) am 5. Jun 2017 um 11:13 Uhr

So begleitete er sie zu ihr nach Hause. Sie klingelten. Es öffnete Till Lindemann. Auf "Du, komm rein!" verschwand sie im Haus und auf "Und du? Zieh ab!", der Begleiter in die Nacht. Was auch immer zwischen Lindemann und Keidy Galarzae lief oder läuft - eine Überraschung war es für ihn offenbar nicht, das Model mit in der Nacht vor seiner Haustür zu sehen.