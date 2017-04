Ist das die dezente Bestätigung, dass sie ein Paar sind? Es wird schon länger gemunkelt dass Tim Bendzko eine neue Freundin hat. Via Instagram zeigte sich der Sänger bereit mit dem Model Zoe Brossy in vertrauter Pose. Allerdings entstand das Foto während des Videodrehs zu Tims Song „Leichtsinn“ in Südafrika, in dem Zoe Brossy mitspielte. Doch aufmerksamen Followern entging natürlich nicht, dass Tim Bendzko unter den süßen Schnappschuss den Hashtag „Liebe“ gesetzt hat: „Liebe zur Stadt oder zur Frau?“ Nun hat Zoe Brossy nachgelegt und ebenfalls über Instagram eine Nachricht in die Welt geschickt: „Aufgeregt, meinen Mann heute auftreten zu sehen, er wird rocken.“ Tim Bendzko kommentierte mit einem verliebten Emoji.

Ein Beitrag geteilt von Zoe Brossy (@zoebrossy) am 6. Apr 2017 um 5:27 Uhr

Da bleiben eigentlich keine Fragen mehr offen. Schon im Vlog fällt auf, dass die Chemie zwischen Tim Bendzko und Zoe Brossy stimmt. Und scheinbar sind sich das Model und der Sänger auch nach Drehschluss näher gekommen. Auch wenn es kein offizielles Statement der Turteltauben gibt, die Worte von Zoe Brossy sind doch schon recht eindeutig.

Tim Bendzko kann der Seitenhieb von Jan Böhmermann Schnuppe sein

Es dürfte Tim Bendzko also völlig egal sein, dass Jan Böhmermann ihn und seine Kollegen aktuell mit dem Song „Menschen Leben Tanzen Welt“ gehörig auf die Schippe nimmt. Schlie0ßlich dürfte der junge Musiker gerade ganz andere im Kopf haben. Nun bleibt abzuwarten, ob Tim und Zoe bald den nächsten Schritt wagen und sich gemeinsam auf dem roten Teppich zeigen.