Einst stand Tim Wiese mit der deutschen Nationalmannschaft auf dem Fußballplatz. Im Jahr 2010 trat er für die Weltmeisterschaft an, im Jahr 2012 für die Europameisterschaft. Nach seiner Fußballkarriere wollte Tim als Wrestler neu durchstarten. Daraus wurde nichts. "The Machine" stand seit einem Jahr nicht mehr im Ring. Bis Dienstag. Dank eines Baumarktevents in Berlin konnte der Ex-Profikicker seiner Leidenschaft wieder nach gehen.

Tim Wiese wollte als Wrestler durchstarten

Nach seinem Karriereende als Profi-Kicker wollte Tim als Wrestler neu durchstarten. Ohne Erfolg. Bis auf einen Auftritt in München, bei einem offiziellen Wrestling-Event der WWE, war Tim vorerst aus dem Ring verschwunden. Am vergangen Dienstag erlebte er jedoch sein Comeback. Laut "Bild" stand Tim für ein Betriebsfest eines Baumarktes nun wieder im Wrestling-Ring.

Tim Wiese durfte auch auftreten

Für die Betriebsfeier eines Baumarktes durfte Tim im Estrel-Hotel in Berlin wieder in den Ring steigen. Statt Musik-Acts sollten für die Gäste der Veranstaltung Ring-Schlägereien inszeniert werden. Auch Tim durfte am Rande des Geschehens mit in den Ring steigen. Angeblich habe er sich nach wie vor nicht vom Wrestling verabschiedet. Ob er dabei allerdings weitere Erfolge verzeichnen wird, ist zu bezweifeln.