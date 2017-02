Timo Kraus: "Aktenzeichen XY" sucht nach HSV-Manager!

Seit mehr als einen Monat wird Timo Kraus bereits vermisst. Der HSV-Manager ist seit dem 7. Januar spurlos verschwunden. Nun sucht die ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ nach Timo Kraus!

Am 7. Januar hatte Timo Kraus eine Feier mit Mitarbeitern- An den Landungsbrücken stieg er in ein Taxi, aber zu Hause ist er nie angekommen. Noch immer hat sich der Taxi-Fahrer nicht bei der Polizei gemeldet.

„Mit unserer Sendung erreichen wir eine ganz große Zahl von Zuschauern und können möglicherweise einen neuen Impuls bei der Suche geben“, sagt „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne gegenüber „Focus Online“.

In der Fahndungssendung wird der Fall thematisiert. Bisher gab es noch keine heiße Spur. Vielleicht wird sich das durch die Ausstrahlung ändern. Das ZDF zeigt „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am Mittwoch um 20:15 Uhr.