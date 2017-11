Timur Ülker: So bereitete er sich für seinen Nackt-Auftritt bei "Adam sucht Eva" vor

Ab Morgen ist Timur Ülker bei "Adam sucht Eva" zu sehen. Der Schauspieler war der erste offizielle Kandidat, der seine Teilnahme bei der "Kuppel-Show" bekannt gab. Aber wie bereitete er sich auf seinen Nackt-Auftritt vor? Auf Instagram zeigt Timur, wie er seinen Körper bereits im Sommer in Top-Form brachte.

Timur trainierte für "Adam sucht Eva"

Auf Instagram wird deutlich, dass Timur mit seinem Training große Erfolge verzeichnen konnte. Auch wenn sein Körper vorher schon in Shape war, wird nach dem Training deutlich: Timur strotz vor Muskelmasse. Was werden wohl die werblichen Kandidatinnen zu so einem Anblick sagen?

Timur startete vor "Adam sucht Eva" als Sänger und Schauspieler durch

Vor "Adam sucht Eva" war Timur vor allem durch seine Rolle in der Soap "Köln 50667" bekannt. Neben der Schauspielerei ist er ebenfalls als Sänger tätig. Seine aktuelle Single heißt "Ich fahr mit dir". Ob Timur bei "Adam sucht Eva" die große Liebe finden wird? Wir können gespannt sein...