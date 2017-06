Tino Insana: Schauspieler ist gestorben

Tino Insana ist tot. Der Schauspieler und Synchronsprecher starb im Alter von 69 Jahren.

Er lieh seine Stimme in der Show „Bobby’s World“ den Serien-Charakter Uncle Ted. Außerdem spielte er auch in dem Film „Beverly Hills Cop III“ mit.

Geboren wurde er am 15. Februar 1948 in Chicago. Am 31. Mai ist er gestorben, was jedoch erst jetzt bekannt wurde. Tino Insana blickt auf eine lange Karriere zurück und lieh mehr als 25 Jahre seine Stimme. Neben seiner Arbeit als Synchronsprecher spielte er neben „Beverly Hills III“ noch in zahlreichen anderen Produktionen mit – darunter „Neighbors“, „¡Three Amigos!“ und „Who's Harry Crumb?“. Tino Insana arbeitete auch noch als Drehbuchautor und Filmproduzent.