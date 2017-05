Titanic: Das Wrack wird in 20 Jahren komplett verschwunden sein!

Diese Stück Geschichte wird bald endgültig im Atlantik verschwunden sein. Das Wrack der gesunkenen Titanic wird bald nur noch Geschichte sein. Bakterien sind der Grund. Antje Boetius vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut hat „Welt“ gegenüber erklärt: „Das Wrack ist von Biofilmen und Rost überzogen. Eigentlich wächst dieses Bakterium gerne im Warmen bei über 30 Grad. Aber dort, wo das Wrack liegt, sind es vier Grad.“ Trotzdem ist das Wrack der Titanic vom bakteriellen Eisenfraß befallen. Die Mikroben nagen hartnäckig an den Überresten der Titanic: „Sie tragen dabei nicht langsam Millimeter für Millimeter die Oberfläche ab, sondern verursachen Lochfraß. Dadurch wird das Wrack instabil und fällt irgendwann zusammen.“

Das Titanic-Wrack fällt Bakterien zum Opfer

In etwa 15 bis 20 Jahren wird das Wrack der Titanic also komplett verschwunden sein. Denn die Bakterien holen sich Energie aus dem Wrack, wie Antje Boetius erklärt: „Die Bakterien entziehen dem Eisen Elektronen als Energiequelle, um wachsen zu können. Sie leben also direkt vom Metall.“ Malte Fiebing-Petersen, Vorsitzender des Deutschen Titanic-Vereins von 1997, ist aktuell jedoch noch relativ entspannt. Er glaubt, dass die Titanic noch mehr Zeit unter Wasser hat: „Die Natur holt sich das Schiff zurück. Das ist der Lauf der Dinge. Den aufrecht stehenden Bug werden wir noch viele Jahrzehnte haben.“ Denn die eigentliche Schiffshülle ist aus dickerem Stahl und wir den Bakterien länger standhalten können. Daran, dass oberen Decks in 10 bis 15 Jahren verschwunden sind, glaubt er allerdings auch.