Todes-Drama: Mädchen (7) stirbt in Flugzeug!

Schock in einem Flugzeug von Dubai nach München: Es waren 336 Passagiere an Bord, aber nicht alle kamen an.

An Bord gab es ein schreckliches Todes-Drama. Ein Mädchen soll an Bord verstorben sein. „Das Kind kippte um. Es hatte hohes Fieber“, berichten Augenzeugen in der „Bild“-Zeitung.

„Sie brachten sie raus. Mit Mutter, Großmutter, Bruder und Schwester“, berichten sie weiter. Der Flieger musste daraufhin in Kuwait landen. Die Passagiere mussten in der Maschine bleiben. Die Rettungskräfte kamen zu spät und konnten nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte den Vorfall. „Aufgrund eines medizinischen Notfalls eines Passagiers an Bord. Leider hat ein Notarzt vor Ort den Tod des Passagiers feststellen müssen“, heißt es laut „Bild“ in einem Statement.