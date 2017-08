Todes-Drama: Tochter von "The Voice"-Star Paul Black stirbt mit nur einem Jahr

Für Eltern gibt es sicher nichts Schlimmeres, als das eigene Kind zu verlieren. Und genau das muss jetzt der britische "The Voice"-Star Paul Black durchleben. Seine 1-jährige Tochter Pearl ist bei einem Autounfall gestorben.

Paul Black trauert um sein Kind

Paul Black und seine Tochter kamen gerade aus einem Park, als sie von einem Range Rover überfahren wurden. Sie wurden mit dem Hubschrauber ins Krankhaus geflogen. Die kleine Pearl starb kurz nach dem Unfall, Paul Black erlitt schwere Verletzungen.

Die Eltern der kleinen Pearl sind am Boden zerstört. In einem Statement heißt es: "Sie hinterlässt ein tiefes Loch in unseren Herzen, die Welt wird ein dunklerer Ort ihne sie sein. Sie war der Grund, wieso wir alle leben."

Paul Black: War eine kaputte Handbremse Schuld am Tod seiner Tochter?

Die Polizei geht davon aus, dass ein unbesetztes Auto mit einer kaputten Handbremse den Hügel am Park heruntergerollt war und Paul Black und seine Tochter erwischt hat.

Freunde, Familie und Nachbarn können nicht fassen, was passiert ist."Sie war so ein tolles kleines Mädchen, mit den schönsten, großen, braunen Augen - es bricht uns das Herz. Die ganze Straße ist in Tränen aufgelöst, Pearl sollte doch ein Star werden, ganz wie ihr Papa", trauern die Nachbarn um das Mädchen. Nächsten Monat sollte Pearl ihren zweiten Geburtstag feiern, doch das Schicksal riss sie viel zu früh aus dem Leben.