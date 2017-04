Todesdrama: MTV-Star Clay Adler begeht Selbstmord

Schockierende Nachrichten aus Amerika! MTV-Reality-Star Clay Adler hat sich Selbstmord begangen. Der "Newport Harbor: The Real Orange County"-Star und gute Freund von Jennifer Lawrence hat sein Leben mit nur 27 Jahren beendet.

Clay Adler hat sich erschossen

Wie nun herauskam, hat sich Clay Adler bei einem Trip mit seinen Freunden selbst erschossen. Der Vorfall ist bereits am 26. März passiert. "TMZ" berichtet, dass der MTV-Star mit seinen Freunden einen Ausflug in die Wüste machte, um dort verschiedene Waffen auszuprobieren. Mitten beim Schießen soll Clay Adler dann seine Waffe umgedreht haben und sich selbst in den Kopf geschossen haben.

Clay Adler stand nicht unter Drogeneinfluss

Clay Adler wurde noch ins Krankenhaus eingeliefert. Am 26. März starb er an seinen Verletzungen. Wie seine Freunde berichten, soll Clay weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss gestanden haben. Doch es ist bekannt, das er in der Vergangenheit mit einer psychischen Krankheit zu kämpfen hatte.