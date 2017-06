Todesdrama in Thüringen: Vater sticht auf drei Kinder ein!

In Thüringen hat sich ein schockierendes Drama ereignet. Ein Vater soll in ein Einfamilienhaus in Altenfeld eingedrungen sein und hat drei Kinder niedergestochen.

Zwei Kinder wurden schwer verletzt und schweben in Lebensgefahr, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Ein weiteres wurde schwer verletzt. Die Hintergründe der unfassbaren Tat sind noch völlig unklar. Der Täter wurde festgenommen.

Update: Die zwei Kinder sind an ihren schweren Verletzungen gestorben. Der dritte Junge kam in ein Krankenhaus.