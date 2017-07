Todesfalle Ostsee: Schon wieder zwei tote Deutsch

Die Ostsee wird zur Todes-Falle: Bei Badeunfällen sind am Donnerstag auf der Insel Usedom zwei Urlauber ums Leben gekommen - unabhängig voneinander. Wie ein Polizeisprecher in Anklam mitteilte, wurde am Vormittag in Zinnowitz ein 83-Jähriger aus Berlin leblos aus der Ostsee geborgen und konnte nicht wiederbelebt werden.

Ein Ehepaar geriet in Not, die Frau starb

Besonders beängstigend: Nur knapp zwei Stunden später gerieten in Ahlbeck eine 60-Jährige und ihr 63 Jahre alter Mann aus Stendal beim Baden in Not. Die Frau konnte nur bewusstlos geborgen werden. Alle Bemühungen, sie wiederzubeleben waren jedoch vergebens.

Ihr Mann sei dagegen stabilisiert worden und kam in eine Klinik. Gründe für die Unfälle konnte die Polizei noch nicht benennen. Wetter- und Windverhältnisse seien normal gewesen.

Tragödie an der Ostsee: Mädchen (13) stirbt nach Badeunfall

Es sind nicht die ersten Ostsee-Toten

Erst vor einem Monat ist eine 13-Jährige in der Ostsee bei Warnemünde von der Strömung hinausgezögen worden und ertrunken.