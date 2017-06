Tom Hardy trauert um seinen Hund Woody

Tom Hardy trauert um seinen Hund - Eine wirklich schöne Geschichte verband Tom Hardy und seinen Hund Woody. Mitten in der Nacht entdeckte der Hollywoodstar den einsamen Hund am Straßenrand. Offenbar hatte er kein zu Hause und Hardy nahm ihn mit und pflegt den erst 11 Monate alten verlorenen Hund. Zunächst musste der Engländer den kleinen, den er Woody taufte in den USA lassen. In der Zeit kümmerten sich die Eltern seiner damaligen Filmpartnerin Jessica Chastain um ihn. Erst ein wenig später kam Tom Hardy für die Dreharbeiten zu "The Dark Knight Rises" zurück in die USA. Dieses Mal sollte er nicht ohne seinen neuen Freund nach Hause fliegen.

Tom Hardy zeigt seine Gefühle

Nun, nur 5 Jahre später, musst Tom Hardy sich bereits von Woody verabschieden. Der Labrador-Mischling litt an einer Skelettmuskelerkrankung, an der er nun starb. Auf seinem Blog schrieb Hardy die gesamte Geschichte, die ihn und seinen Hund verband nieder. "Er war einfach ein Engel. Und er war mein bester Freund. Wir haben so vieles gemeinsam erlebt", schluchzt der Schauspieler angesichts des traurigen Verlusts. Auch seine Frau Charlotte Riley hatte eine enge Beziehung zu Woody. "Unermüdlich arbeitete sie mit ihm an seinen Trennungsängsten. Er liebte sie wie eine Mutter und er beschützte sie, als sie schwanger war."

Diese privaten Einblicke sind ungewohnt, das weiß auch Tom Hardy: "Normalerweise spreche ich nicht öffentlich über Familie und Freunde, aber das sind besondere Umstände. Woody hat so viele Menschen berührt. Er war viel zu jung um uns zu verlassen und wir sind am Boden zerstört über seinen Verlust und endlos dankbar für seine loyale Freundschaft und Liebe."