Tom Jones: Heimliche Hochzeit mit Priscilla Presley

Na, da haben es die zwei aber eilig gehabt! Elvis-Witwe Priscilla Presley und "Sexbomb"-Sänger Tom Jones haben sich erst im Januar kennengelernt. Jetzt sind sie ganz offenbar Mann und Frau!

Priscilla Presley und Tom Jones haben angeblich in Mexico geheiratet

Still und heimlich sollen sich Priscilla Presley und Tom Jones in Mexico das Ja-Wort gegeben haben. Das verriet nun ein Freund des Sängers gegenüber dem "Globe"-Magazin. "Priscilla und Tom wurden von der romantischen Stimmung mitgerissen, sodass sie es einfach getan haben", erklärt er. Eine ziemlich sponate Aktion also!

Schon beim ersten Date von Priscilla Presley und Tom Jones soll es gefunkt haben

Im Januar hatten Priscilla Presely und Tom Jones ihr erstes Date. Ein Freund des Sängers hat die beiden vorgestellt. Und es hat sofort Klick gemacht. "Während ihrer nächtlichen Dates haben sie gemerkt, dass sie füreinander bestimmt sind. Elvis hätte sicher seinen Segen gegeben, weil Tom ein ehrlicher Mann ist", so der Freund weiter.

Kennengelernt haben sich Priscilla und Tom schon vor Jahrzehnten. Das belegen Bilder von 1971, auf denen sie noch neben Supertar Elvis strahlen. Ob es jetzt, so viele Jahre später wirklich zwischen ihnen gefunkt hat? Von den beiden Stars gibt es zu der heimlichen Trauung keinen Kommentar.