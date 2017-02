Tom Jones und Priscilla Presley sind ein Paar

Dieses Superstar-Pärchen könnte noch Angelina Jolie und Brad Pitt in den Schatten stellen. Zugegeben, sie sind ein paar Tage älter als das ehemalige Hollywood-Superpaar, aber vom Starfaktor her stellen sie alle anderen in den Schatten. Musiklegende Tom Jones und Elvis Presleys Witwe Priscilla Presley haben etwas miteinander.

In West Hollywood wurden die zwei Showbiz-Senioren bei einem Date im Restaurant "Craig's" erwischt. Offenbar geht das schon länger. Ein Insider verrät der "Sun": „Tom und Priscilla buhlen umeinander. Der Funke zwischen den beiden ist übergesprungen, aber sie lassen es langsam angehen.“

Beide hätte so ihre Gründe dafür. Im April 2016 verstarb Tom Jones' Ehefrau Linda mit 75 nach 59 Jahren Ehe an Krebs. Für Tom ein beispielloser Verlust.

Doch auch Priscilla Presley wird vorsichtig sein wollen. Denn in seinen 59 Jahren Ehe war Tom Jones alles andere als treu und hatte zahlreiche Affären, die ihm seine Frau Linda stets verzieh. Ob Priscilla das so entspannt sehen würde, ist eine andere Frage.

Es wäre nicht dass erste Mal, das Tom Jones und Elvis Presley bei derselben Frau landen. Jones' Ehefrau Linda war Elvis' Jugendliebe.