Tom Petty: Die Rock-Legende ist tot!

Tom Petty ist tot. Der US-Musiker starb im Alter von 66 Jahren.

Der Frontman der Band "Tom Petty and the Heartbreakers" erlitt laut US-Medienberichten einen Herzinfarkt. Tom Petty hat eine lange und erfolgreiche Musikkarriere hinter sich. Er trat unter anderem mit Bob Dylan, George Harrison, Ringo Starr und Roy Orbiso oder solo auf - Tom Petty war ein absoluter Ausnahmekünstler. Zu seinen größten Hits gehören Songs wie "Breakdown", "Listen To Her Heart" und "Freefallin". Er hat mehr als 80 Millionen Platten in seiner Karriere verkauft.

Seine Tochter hat bei Instagram nun emotionale Worte an ihren verstorbenen Vater gerichtet: "Mein Herz ist offen und Lichtjahre näher an meinen geliebten Menschen. Der Körper stirbt, aber die Liebe wächst für immer", schrieb sie zu einem Schnappschuss.

Am Sonntag ging der Musiker von uns. In seinem Haus habe er einen Herzstillstand erlitten und wurde danach in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er dann laut seiner Sprecherin wenige Stunden später verstorben.