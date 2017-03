Tomas Milian: Bud Spencers Kollege ist tot

Mit Italowestern feierte er in den 50er Jahren seinen großen Durchbruch, drehte sogar an der Seite von Bud Spencer. Nun ist Tomas Milian tot. Der gebürtige Kubaner starb bereits am Mittwoch, 22. März, im Alter von 83 Jahren in Florida.

Der Frauenschwarm startete seine Karriere in den USA, zog dann jedoch nach Italien, in der Hoffnung, dort größere Rollen zu ergattern. Sein Plan ging auf. Mit Hauptrollen in Filmen in Western wie "Von Angesicht zu Angesicht" feierte er weltweit Erfolge.

Auch in Hollywood war Tomas Milian erfolgreich

In den 70er Jahren wechselte er schließlich zum Genre des Polizeifilms und kehrte in den 80er Jahren nach Hollywood zurück. Dort stand er in großen Produktionen als Nebendarsteller vor der Kamera.

Tomas Milian war bis zu ihrem Tod 2012 mit Margherita Rita Valetti verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn.