Tommy Keene: Der Sänger ist tot

Große Trauer um eine New Wave-Ikone: Tommy Keene ist tot. Der Musiker starb im Alter von 59 Jahren bereits am Mittwoch, 22. November. Wie es in einem Statement auf seiner Webseite heißt, ist er friedlich eingeschlafen. Die Todesursache wurde allerdings nicht bekanntgegeben.

Tommy Keene feierte seine größten Erfolge in den 80er. Sein bekanntester Song "Places That Are Gone" kam 1984 heraus. Er stand während seiner Karriere mit vielen bekannten Musikern auf der Bühne, unter anderem mit den Goo Goo Dolls.

Seine Karriere begann Tommy Keene zunächst als Gitarrist. Anfang der 80er startete er seine Solo-Karriere und brachte zwölf Alben heraus. Sein letztes Album "Laugh in the Dark" erschien 2015.

Auch diese Stars sind 2017 von uns gegangen: