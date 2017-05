Toni Bertorelli: Der italienische Kult-Schauspieler ist tot

Durch seine Rollen als Mafiosi wurde Toni Bertorelli berühmt. Nun ist der italienische Schauspieler tot. Er wurde 69 Jahre alt.

Der in Piemont geborene Mime lag bereits seit Anfang Mai in einem Krankenhaus in Rom, wo er am Freitag, 26. Mai, verstarb. Das berichten italienische Medien unter Berufung auf seine Ehefrau Barbara.

Toni Bertorelli war zuletzt in "The Young Pope" an der Seite von Jude Law zu sehen. Im Laufe seiner Karriere spielte er auch in anderen großen Hollywood-Produktionen wie "Die Passion Christi" mit Mel Gibson mit. In zahlreichen TV-Produktionen verkörperte er jedoch immer wieder Mafiosi

Die Beerdigung soll am Montag in Rom stattfinden.