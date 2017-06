Tony Marshall: Der Schlagerstar wurde am Herzen operiert

Gute Nachrichten von Schlagerstar Tony Marshall!

Nachdem sich der 79-Jährige am gestrigen Freitag einer Herz-Operation unterziehen musste, um einen Schrittmacher einsetzen zu lassen, können besorgte Fans jetzt aufatmen: Der "Schöne Maid"-Interpret hat die Prozedur gut überstanden.

Wie Marshall gegenüber der Bild erklärte, war der Eingriff aufgrund seines niedrigen Pulses notwendig geworden:

"Mein Pulsschlag hatte sich in letzter Zeit verlangsamt. Er pochte nur noch 30 Mal in der Minute" - normal wäre im Alter des Sängers ein Wert zwischen 70-90 Mal.

Die Herzprobleme seien dabei auf den drastischen Gewichtsverluste des Sängers zurückzuführen: Nachdem Marshall 2016 dem Alkohol den Rücken gekehrt hatte, verlor er rapide 25 Kilo Gewicht.

Für seine anstehende OP hatte Tony Marshall einen ganz besonderen Glücksbringer: Der Schlagerstar feierte den sage und schreibe 55. Hochzeitstag mit seiner Ehefrau Gaby!

"Ich habe zu Gaby gesagt: An so einem Tag wird mich der liebe Gott nicht zu sich holen“, so der 79-Jährige.

Das Paar hatte am 2. Juni 1962 geheiratet, hat drei gemeinsame Kinder und kann sich am Jahrestag von nun an doppelt freuen:

"Jetzt können wir gleich zwei Ereignisse feiern. Den Hochzeitstag und den gelungenen Eingriff.“

Na dann, zwei Mal herzlichen Glückwunsch!