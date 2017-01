Das belgische Topmodel Hanne Gaby Odiele ist DAS Gesicht wenn es um das Thema „Street Style“ geht. Amerikanische Fashion-Blogger sind ganz verrückt nach der 28-jährigen Blondine, die nun weltweit mit ihrem Outing überraschte. Hanne Gaby Odiele verriet „USA Today“ gegenüber: „Ich bin stolz darauf, intersexuell zu sein. Es ist mir sehr wichtig, an dieser Stelle meines Lebens dieses Tabu zu brechen. Zu diesem Zeitpunkt, heutzutage, sollte es absolut okay sein, darüber zu sprechen. "Es ist kein großes Ding intersexuell zu sein.“ Gerade in ihrem Business ist es aber wohl durchaus ein großes Ding, wenn man mit beiden Geschlechtschromosomen und Geschlechtsorganen auf die Welt kam.

Das Outing von Hanne Gaby Odiele hat einen bestimmten Grund

Hanne Gaby Odiele hat sich allerdings nicht ganz ohne Grund geoutet. Das Model möchte gegen verfrühte Operationen an intersexuellen Kindern kämpfen. Sie selbst landete im Alter von 10 Jahren auf dem auf dem OP-Tisch. Dabei wurden ihr die inneren Hoden entfernt. Für diesen Eingriff war Hanne Gaby Odiele ihre Meinung nach noch nicht bereit: „Es gab einen Zeitpunkt nach der OP, als ich wusste, dass ich keine Kinder bekommen kann, ich bekam meine Periode nicht. Ich wusste, etwas stimmt nicht mit mir. Es wurde zu einem Trauma, weil sie mir das angetan haben. Es macht mich sehr wütend, dass derartige Operationen noch immer stattfinden.“ Hanne Gaby Odiele ist der Meinung, dass diese Entscheidungen von Intersexuellen selbst getroffen werden sollten. Und dafür will sie sich stark machen.