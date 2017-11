Topmodel Kate Upton hat geheiratet

Verliebt, verlobt, verheiratet – Kate Upton ist nun all das! Das kurvige Topmodel hat Justin Verlander am vergangenen Wochenende klammheimlich das Ja-Wort gegeben und ist damit jetzt offiziell unter der Haube. Die Hochzeit fand bei strahlendem Sonnenschein in der Toskana statt.

I feel so lucky that I got to marry my best friend!! @justinverlander Thank you to our family and friends for making this @ktmerry ) Ein Beitrag geteilt von Kate Upton (@kateupton) am 6. Nov 2017 um 7:35 Uhr

Mit einem romantischen Hochzeitsfoto bestätigt die 25-jährige auf Instagram jetzt die süßen Gerüchte. Das Bild spricht Bände: Überglücklich schreitet das Paar den Gang entlang und lässt sich von den anwesenden Gästen mit weißen Rosenblüten bestreuen. Auf einem weiteren Foto, das im Netz kursiert, ist Kate in ihrem märchenhaften Brautkleid mit langer Schleppe zu sehen. Die Brautjungfern tragen Kleider aus rosa Tüll.

Kate Upton and Justin Verlander wedding pictures https://t.co/uN2yeyLjK1 pic.twitter.com/ch7HFxnvkF — infowe (@infowe) 5. November 2017

Mit dem Baseball-Star ist Kate schon drei Jahre liiert, vor eineinhalb Jahren gaben die Zwei dann ihre Verlobung bekannt. Auf Instagram postete das Model bereits Fotos von ihrem Junggesellinnenabschied – es war also nur noch eine Frage der Zeit bis sie mit ihrem Justin vor den Altar tritt.