Tornado-Gefahr für Deutschland: Meteorologen schlagen Alarm!

Dramatische Bilder sorgten am Wochenende für Aufregung: In Bayern tobte am Samstag ein Tornado über den Starnberger See: Ganz ähnliche Wetterphänomene sind vor nicht langer Zeit auch in Norddeutschland und NRW beobachtet worden.

Tornado wütet über Nordrhein-Westfalen

Muss sich Deutschland in Zukunft auf immer mehr Tornados gefasst machen?

Meteorologen gehen davon aus, dass die gefährlichen Windhosen auch hierzulande immer häufiger auftreten werden. " Klimawandelbedingt wird es in Zukunft sicher öfter solche Phänomene zu sehen geben ", so Meteorologe Siegmar Lorenz von der Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegenüber dem Starnberger Merkur.

Der Tornado über Bayern hat am Wochenende keine Schäden angerichtet. Bleibt zu hoffen, dass es auch in Zukunft so glimpflich abläuft...

Die Stürme richteten große Verwüstungen an: