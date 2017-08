Tornado-Warnung: Hier soll es in Deutschland richtig knallen!

In den letzten Wochen gab es heftige Unwetter in Deutschland – bisher hat sich der Sommer noch nicht von seiner besten Seite gezeigt.

Nun droht das nächste Unwetter-Chaos – und das hat es in sich! Denn laut Wetterdiensten besteht am Dienstag in Deutschland sogar eine erhöhte Tornado-Gefahr. „Warnung!! Akute Unwettergefahr am Dienstag! Sogar Tornados sind möglich“, schreibt „wetter.com“ auf seiner Facebook-Seite.

Das Unwettergebiet zieht zunächst in den Westen Deutschlands – in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Baden-Württemberg drohen heftige Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel. Gegen Nachmittag und am Abend ziehen die Unwetter in die Mitte und den Osten Deutschlands und hier können dann einzelne Tornados entstehen.

Die Unwetter sollen in der gesamten Nacht anhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wird im Laufe des Tages wahrscheinlich auch Unwetterwarnungen herausgeben. Immer wieder gab es in diesem Sommer heftige Unwetter – meist hat es Bayern, den Osten und Westen Deutschlands getroffen. Besonders heftige Regenfälle sorgten für Überschwemmungen und Chaos auf den Straßen.

Der Zick-Zack-Sommer geht auch so weiter: Am Mittwoch ist es zunächst schön, aber am Abend drohen erneut heftige Unwetter. Richtig durchwachsen wird der Donnerstag – hier wird es beinahe in ganz Deutschland sehr nass und auch Gewitter sind nicht auszuschließen. Wetterbesserung ist aber in Sicht, denn am Wochenende soll es wieder warm und sonnig werden.