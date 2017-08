Tornados drohen: Die erste Wolke ist explodiert!

Gewitter, Hagel und Sturmböen – der Sommer hat sich in den vergangenen Wochen nicht von seiner besten Seite gezeigt.

Nun droht das nächste Unwetter – und das hat es in sich, denn diesmal soll es richtig heftig werden. Sogar Tornados schließen Wetterdienste nicht aus. Bereits in der vergangenen Nacht hat es in einigen Regionen gekracht. Am Dienstagabend soll es aber richtig turbulent werden.

Die erste Superzelle ist bei Pforzheim explodiert

Die Unwetter haben mittlerweile den Westen Deutschlands erreicht. „Erste Zelle explodiert bei Pforzheim“, schrieb die Unwetterzentrale auf ihrer Facebook-Seite. „Das erste Gewitter mit Starkregen ist bei Pforzheim entstanden und zieht rasant Richtung Nordosten auf Heilbronn zu“, heißt es dort weiter.

So gefährlich ist das Unwetter wirklich

Es drohen heftige Gewitter, Hagel, Sturmböen und Starkregen– das Mega-Unwetter überquert am Abend und in der Nacht beinahe ganz Deutschland. Besonders heftig knallen soll es jedoch in der Mitte, im Süden und im Osten des Landes. „Zum Nachmittag und Abend geht es dann besonders Richtung Osten hin ab. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Teile von Thüringen, Nordbayern, Brandenburg und vielleicht auch Berlin könnten betroffen sein“, so Wetter-Experte Dominik Jung in der „Bild“-Zeitung.

Auch Tornados drohen

Sogar Tornados können in den nächsten Stunden über Deutschland hinwegfegen. So groß wie heute war die Tornado-Gefahr in den vergangenen Jahren nicht mehr! Besonders gefährdet sind die Regionen Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und der Osten von Thüringen. Grund dafür ist, dass es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zu Windscherungen komme – diese sind so stark, wie sie sonst nur im Mittleren Westen auftreten würden.