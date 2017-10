Genickbruch! Torwart stirbt nach Zusammenprall

Schrecklicher Unfall auf einem Spielfeld: Ein Torwart erlitt bei einem Zusammenprall einen Genickbruch – kurz danach ist er gestorben!

Das dramatische Unglück geschah in der indonesischen Super League. Torhüter Choirul Huda ist dabei mit einem anderen Spieler zusammengestoßen.

Er kauerte zunächst auf dem Boden und hat sich das Kinn gehalten. Danach ist er zusammengebrochen. Noch am Spielfeld wurde ihm Sauerstoff verabreicht. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht – während beide Teams das Spiel zu Ende verbrachten, verstarb Choirul Huda in der Klinik an den schweren Verletzungen.

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUN



SELAMAT JALAN CAP CHOIRUL HUDA

THE REAL LEGEND OF PERSELA#riphuda pic.twitter.com/SnuiddqdUo — PerselaFC (@PerselaFC) 15. Oktober 2017

„Nach dem Spiel fuhren wir alle ins Krankenhaus. Dort wurde uns mitgeteilt, dass Choirol gestorben ist. Dieser Verlust trifft uns alle hart“, sagte Persela-Trainer Aji Santoso. „Goodbye, du wahre Legende von Persela“, schrieb der Verein beim Kurznachrichtendienst Twitter. Seine ganze Karriere hat er für die Mannschaft gespielt.