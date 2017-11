Totes Baby erscheint Mutter als Geist

Die Geschichte klingt mysteriös. Eine 28-jährige Britin verlor im vergangenen Jahr ihr zehn Monate altes Baby. Zu dessen zweiten Geburtstag veranstalten die Eltern eine Party. Dabei soll ihnen ihr verstobener Sohn in Form eines Geistes erschienen sein. So sah es die Mutter auf den Aufnahmen, die sie von dem Geburtstag machte.

Mutter sieht totes Baby in Form eines Geistes

Die 28-Jährige verlor ihr Baby bereits im Januar 2016. Ihr Kind wurde nur 10 Wochen alt. Dann der Schock: Als sie den zweiten Geburtstag ihres toten Sohnes feierten, erschien ihnen das Kind in Form eines Geistes. Die Mutter hielt die Erscheinung mit ihrer Kamera fest. Auch ihr Ehemann ist sich sicher, sie haben ihr totes Baby wiedergesehen.

Das Baby erschien während eines Feuerwerks

An dem Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes veranstalten die Eltern ein Feuerwerk. Die Mutter hielt das Spektakel mit ihrer Kamera fest. Als sie sich die Aufnahmen anschaute, war sie schockiert. Während des Feuerwerks soll ihr verstorbenes Baby in einem pyrotechnischen Lichteffekt auftauchen. Sogar ein Heiligenschein und Engelsflügel sollen auf dem Foto zu erkennen sein. Obwohl für die meisten Menschen die Geschichte der 28-Jährigen unglaubwürdig klingt, bleibt sie bei ihrer Aussage. So verrät sie dem "Mirror": "Viele Leute meinten, ich sei verrückt, doch wer das Foto gesehen hat, wird erkennen, dass ich mich nicht irre."