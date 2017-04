Tragischer Tod: Fußball-Nationalspieler (†33) erschossen

Der Fußball-Nationalspieler Amílcar Henríquez ist tot. Er wurde am Samstag vor seinem Haus in Panama niedergeschossen. Im Krankenhaus erlag er letztendlich seinen Verletzungen.

Bisher ist nicht klar, wer den 33-Jährigen ermordet hat. „Wir werden alle Sicherheitskräfte mobilisieren, bis wir die Verantwortlichen gefunden haben", versicherte der Präsident Panamas, Juan Carlos Varela, via Twitter.

Leider handelt es sich um keinen Einzelfall. In der Vergangenheit wurden in Panama immer wieder Fußballprofis ermordet. Torwart Eric Luna wurde 2011 in ähnlicher Weise erschossen. Auch Stürmer Abdul Chiari wurde im selben Jahr niedergeschossen, als er auf dem Weg zum Training war. Javier de la Rosa wurde kurz nach einem Spiel außerhalb des Stadions erschossen.