Tragischer Todesfall bei den Welfen-Royals

Mitten in den schönsten Zeiten schlägt das Schicksal meist am gnadenlosesten zu. Die Hochzeitsplanung von Prinz Ernst August Jr. und seiner Verlobten Ekaterina Malysheva läuft auf Hochtouren. Und noch vor wenigen Tagen hat sich auch sein Bruder Prinz Christian mit Alessandra de Osma verlobt. Liebe liegt in der Luft und freudige Familienfeiern. Doch das alles kommt nun zum stillstand, denn die Familie wird durch einen tragischen Todesfall erschüttert.