Tragischer Unfall: 31-Jährige aus Gera in Ostsee ertrunken

In Dierhagen (Darß) wurde am Strand eine Leiche gefunden. Laut der „Bild“-Zeitung trieb die 31-Jährige aus Gera im Wasser an der Ostsee.

Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler aus. „Es gibt weder Hinweise auf Fremdverschulden noch auf eine Straftat“, erklärt die Staatsanwaltschaft in der „Bild“.

Dennoch stehen die vor Ermittler vor einem Rätsel. Die Frau wollte am Samstagabend baden gegen, auch ihr Freund soll dabei gewesen sein. Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher aber noch immer ungewiss. Fakt ist bisher nur, dass sie ertrunken ist – die genauen Hintergründe konnten noch nicht geklärt werden.

„Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und es wird weitere Befragungen geben“, so der Staatsanwalt weiter.