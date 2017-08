Ein furchtbarer Unfall hat sich am Mittwoch Abend in Fichtelberg in Bayern zugetragen. Gegen 20 Uhr fuhren drei junge Frauen, darunter die 18-Jährige Magdalena S. und ihre Freundin Mirjam, in einem Ford Fiesta auf der Staatsstraße ST 2981, als der Wagen in einer Linkskurve plötzlich von der Fahrbahn abkommt und in einen Graben stürzt. Das Auto überschlägt sich un knallt schließlich gegen einen Baum.

Die Feuerwehr macht sich sofort auf den Weg zum Unfallort - unter den Feuerwehrmännern ist auch Kommandant Michael S., der seit 23 Jahren im Dienst ist. Doch diese Unfallnacht wird die schlimmste in seinem gesamten Leben. Denn in dem Unfallwagen sitzt seine eigene Tochter Magdalena!

Das junge Mädchen ist eingeklemmt. Die Feuerwehr versucht sie und die beiden anderen Mädchen aus dem Wrack zu befreien und tun alles, um ihnen das Leben zu retten. Doch die Tochter des Kommandants und ihre Freundin Mirjam haben keine Chance. Das dritte Mädchen kann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallursache ist bisher nicht geklärt. Ein Polizeisprecher erklärt: „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstütze die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land bei der Klärung der Unfallursache. Auch ein Staatsanwalt machte sich vor Ort ein Bild.“