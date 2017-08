Tragisches Unglück: Mädchen (7) ertrinkt in Badesee

In Halle an der Saale hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Ein siebenjähriges Mädchen ist bei einem Schulausflug in einem Badesee trunken.

Das Mädchen sei gemeinsam mit dem Hort im bewirtschafteten Teil des Heidesees gewesen, wie die „MZ“ schreibt. Nachdem die meisten Kinder den See später verlassen haben, trieb die 7-Jährige plötzlich leblos im Wasser.

Es wurden sofort die Rettungsmaßnahmen eingeleitet, für das Mädchen kam jedoch jede Hilfe zu spät – es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Für die anderen Badegäste war das ein absoluter Schock – Seelsorger haben sich um die anderen Kinder und Betreuer gekümmert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weshalb das Mädchen in dem See ertrank, ist noch völlig unklar.