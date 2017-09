Tragödie in Berlin: Vater tötet seinen Sohn!

Schreckliche Tragödie in Berlin: Ein Vater soll seinen Sohn im Streit getötet haben

In einem Einfamilienhaus in Alt-Hohenschönhausen kam es am Mittwochabend zu einem Streit, welcher komplett eskaliert ist! Der Vater soll daraufhin seinen Sohn getötet haben, wie die „B.Z.“ berichtet.

Der Sohn war offenbar kriminell und soll ein Wiederholungstäter gewesen sein. Weshalb der Streit zwischen dem Vater und dem Sohn eskalierte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat den Vater nach der Tat festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will in Kürze nähere Informationen bekanntgeben.