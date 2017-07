Tragödie: Mann ertrinkt in Nordsee

An der Nordsee hat sich eine schreckliche Tragödie ereignet. Ein Mann aus Weilerswist ist vor der dänischen Küste beim Baden ertrunken.

Mit einem anderen Mann sei die Person am Henne Strand in Jütland im Wasser gewesen. Offenbar war die Strömung zu stark und der Tourist wurde zu weit ins Meer getrieben, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Montag mitteilte.

Als der 40-Jährige aus dem Wasser gezogen wurde, war er bereits bewusstlos. Mit einem Helikopter wurde er in eine Klinik geflogen, doch jede Hilfe kam zu spät: Die Ärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der zweite Schimmer konnte sich an Land retten.