Trauer im Tierpark Hagenbeck: Walrossmädchen Loki ist tot

Das sind wirklich traurige Neuigkeiten aus dem Tierpark Hagenbeck: Das beliebte Walrossmädchen Loki ist im Alter von nur zwei Jahren gestorben.

Pfleger fanden Loki tot auf

Bereits am Montag fanden die Pfleger die junge Loki tot in ihrer Box auf. Loki wurde mit einer Missbildung geboren, die eine große Schwellung am Hals bildete. Daran ist sie wahrscheinlich auch gestorben.

In den letzten Tagen wurde Loki immer schwacher. Loki hatte wenig Appetit und schlief viel. Am Sonntag verschlechterte sich ihr Zusatnd noch mehr. Die Ärzte konnten nichts mehr tun.

Eine Obduktion soll jetzt die genaue Todesurache klären.

Loki war im Tierpark ein kleiner Star

Loki war eine echte Ikone im Tierpark! Sie war erst das zweite in Deutschland geborene Walross. Ihren 1. Geburtstag feierte sie mit Moderator Jörg Pilawa, der ihr Taufpate war.